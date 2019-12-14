爆紅網帥「玉井金城武」驚變搞笑大叔　12年後崩壞圖曝光嚇壞網民

還未有facebook和Instagram的年代，台灣社交網絡「無名小站」是當年網紅博客的集中地，包括爆紅網絡帥哥林發條，清秀的臉孔配上電量十足的眼神，因而被譽為「玉井金城武」、「國際帥哥」。不過歲月是一把殺豬刀，再高的顏值都避不過中年發褔的事實，早前他在網上分享其12年前後的樣貌，讓網民看得傻眼了，「完全大崩壞啊！」

【網帥12年後變崩壞大叔#玉井金城武】早前林發條在網上分享其12年前後的樣貌，讓網民看得傻眼了，「完全大崩壞啊！」（IG「wia627」圖片）

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提起台灣上年代爆紅的網帥，有「玉井金城武」之稱的林發條必定在其中。2007年，林發條在無名小站以一張半臉斜角度的自拍照爆紅，一頭柔順的偶像劇男主角長髮，半遮右眼的空氣斜陰，再加上筆直鼻子，只要微微一笑已迷倒眾多少女。

近日有網民就在fb群組「爆廢公社」討論林發條的近況，其後有人發現他並沒有銷聲匿迹，還轉發林在半年前分享過的12年對比照，令網民都驚嘆「完全不一樣啊！」，照片可見林發條「膨脹」了不少，那頭金城武長髮已變成韓國大叔中間分界頭。帥哥之名似乎離他甚遠，現在38歲的他再沒偶像包袱，決定轉換形象，當上搞笑網紅，經營YouTube頻道及社交網絡「上發條俱樂部」，至今已有24萬人追蹤，而他為3隻愛犬柯基成立粉絲團「連環泡有芒果」，亦有逾90萬名粉絲，大受狗迷歡迎。

【網帥12年後變崩壞大叔#玉井金城武】照片可見林發條「膨脹」了不少，那頭金城武長髮已變成韓國大叔中間分界頭。（IG「wia627」圖片）

當事人曾笑言若現在被認出來，都會被稱呼「小屁桃舅舅」、「林太太老公」或「你是三隻柯基的那個」，更自嘲說：「看來國際網帥跟玉井金城武，這些傳統名號已經關不住我身為帥哥和藹親民、自由奔放的靈魂了。」其Instagram的自我介紹亦自稱「過期網帥」，對昔日光輝看得很開。

（綜合）