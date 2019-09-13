台「煎包妹」6年前憑地震訪問爆紅　今成凍齡人母近照再掀熱議

2013年台灣南投發生602強震時，拍下一張震撼山崩照的台中「煎包妹」蔡璦竹因此爆紅，如今過了6年後有網友曝光她的現況，逆天美照再度引發話題，網友們甚至表示：「想朝聖買煎包了！」

「煎包妹」蔡璦竹2013年因為一支地震影片爆紅，如今臉書已有3萬多人追蹤。（Facebook@AI CHU TSAI）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「煎包妹」蔡璦竹的臉書有3萬多人追蹤，2013年因為一支地震影片爆紅，一開始她是在百貨公司擔任櫃姊，後來在爸爸過世後捨不得媽媽太辛苦，因此決定回家幫忙經營水煎包生意，這樣的孝心感動不少網友，紛紛直呼「人美心也美」。如今她已是一位孩子的媽，目前和老公育有一子，寶貝兒子還遺傳到她水汪汪的大眼睛，即使已經當媽了，她身材線條依舊保持相當完美，完全看不出已經結婚生子。

近日蔡璦竹又突然被許多網友拿出來討論，目前她仍在台中的逢甲商圈顧店，因為她的高顏值和姣好的身材，總是有相當多的顧客前往煎包店消費，買煎包的同時還可以順便多看她幾眼。

「煎包妹」蔡璦竹的凍齡美顏令她在近日再度爆紅。（Facebook@蔡璦竹）

事實上除了她之外，她家的其他3姊妹也都是高顏值正妹，讓不少男網友開玩笑的說「請問蔡媽媽還缺女婿嗎？」她也時常在臉書分享生活照，姣好身材讓網友好羨慕，還曾有客人看到她，直接大喊她「仙女！仙女！」，對此她在臉書表示「拜託不要這樣我會害羞，天機不可洩漏啦」。

更多「煎包妹」蔡璦竹的工作及近年生活照（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 27 + 26 + 25

延伸閱讀：

影╱Gogoro遭開山刀砍得稀爛 疑嫌不滿被規勸才失控暴走

「老婆恨爸媽，我當然敢殺」大社命案小情侶遭求處重刑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：