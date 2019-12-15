鴨鴨「喪夫」後鬱鬱寡歡　貼心主人代貼徵友廣告　安排相睇覓良緣

「相睇」結識異性在人類社會來說很平常，但鴨仔相睇你又聽過未？美國一男子不忍看到其飼養的母鴨於喪夫後情緒低落，決定為牠製作精美的「徵友廣告」，想不到真的有農場主人代飼養的鴨子回覆，現時正安排一場鴨子相睇約會。

寵物鴨失去丈夫後鬱鬱寡歡，主人代畫徵友廣告，希望助牠尋到新的伴侶。（美聯社）

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居於美國緬因州、任職特殊教育老師的31歲男子莫里斯（Chris Morris）飼養了一對鴨子夫婦，但約兩星期前公鴨意外被一隻山貓吃掉，名為「小黃鴨（Yellow Duck）」的母鴨受到突如其來的喪夫之痛，情緒變得低落，一向會和雞群互動牠，近日明顯表現孤單。莫里斯看見小黃鴨的情況非常擔心，不忍牠獨自面對寡婦生活，遂靈機一動，拿出紙和筆為小黃鴨親自製作「徵友廣告」。

廣告設計簡單，畫有小黃鴨的肖像，開宗名義寫着「鴨子在找鴨子」，又清楚解釋牠徵友原因是近日喪夫，希望找到伴侶，更註明「非誠勿擾」，可見相當認真。徵友廣告更留下聯絡方法，即主人莫里斯代為設立的電郵。

莫里斯見小黃鴨情緒低落心知不妙，決定為牠尋找新朋友。（示意圖，資料圖片）

廣告貼出後，當地32歲農場主人格林（Sadie Greene）無意中留意到這張設計特別的海報，即時發電郵聯絡莫里斯，指其農場有很多公鴨，或許小黃鴨可以找到合適的伴侶，兩人很快相約好要於今日（15日）舉行鴨子相睇約會。

格林稱，其實鴨子是世界上少數維持終身伴侶的動物，因此她明白小黃鴨失去另一半必定會非常傷心，但認為鴨子很快就能再找到另一半，故對鴨子相睇約會十分期待。至於莫里斯則稱，會盡一切努力與格林營造出適合鴨子約會的浪漫空間，笑言或許會準備鴨子最愛的小毛蟲零食作為約會菜單。

（美聯社）

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