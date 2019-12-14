日本學霸名模創服裝品牌任CEO　小川淳子患腦腫瘤病逝享年39歲

娛樂圈再傳死訊！日本學霸級名模、憑時尚雜誌《讀者MODEL》成名的小川淳子因患上腦腫瘤病逝，於本月3日病逝，終年39歲，令不少粉絲相當震驚。這位被稱為「時尚界先驅」的模特兒不但外形出眾，亦因高學歷為人所知，她更創立了自己的時裝品牌，成為演藝界成功的創業代表。其死訊早前由品牌官網公布，家人已為她舉行告別式。

擔任時尚雜誌模特兒而走紅的小川淳子日前驚傳死訊，終年39歲。（ig「junkoogawa1225」圖片）

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年僅39歲的小川淳子2000年仍就讀神戶女子大學時被星探發掘，本身是高材生的她擔任日本時尚雜誌《讀者MODEL》模特兒走紅，成為旗下專屬模特兒，同時儲下大班粉絲。發展模特兒事業期間，小川淳子未有放棄學業，大學畢業後她更一度到律師事務所任職秘書，不過因鍾情時尚行業，其後回到老家神戶自立門戶，創立個人時裝品牌，成為CEO。

2003年，小川淳子創立了時尚品牌「Chesty」，主打氣質高貴及給人甜美印象的女性服裝，憑着精準的眼光及對時裝的認識，品牌旋即獲不少名媛千金熱捧。高學歷的小川沒有將品牌工作假手於人，反而親力親為，由設計到銷售均一手包辦，於時裝界成功創出名堂，被稱為「時尚界先驅」。她亦成為著名「時尚icon」，其個人instagram帳戶擁有逾5.5萬粉絲，不時上傳親身示範品牌衣服的相片。

小川淳子的個人品牌「Chesty」日前於官方網站發聲明公布其死訊。（Chesty官方網站截圖）

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不過正當小川淳子於日本時尚圈打出名堂時，日前其品牌卻於官方網站發聲明，指她腦部驗出腫瘤，確診患上癌症，並於本月3日不幸離世，享年39歲，家人已經替她舉辦了告別式。突如其來的消息令一眾好友及一直支持小川的粉絲都非常震驚，紛紛表示不捨及可惜。

（綜合）