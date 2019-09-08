網民讚「靚到公仔一樣」　大馬網紅模特兒Amy香兒靠童顏巨乳突圍

像漫畫少女一樣漂亮的女生真的存在！馬來西亞網紅「Amy香兒」以「迷魂級」的美貌揚名，被網民盛讚「靚到公仔一樣」，再加上她豐滿的身材，在網上被捧為「童顏巨乳」的代表，其Instagram帳戶獲得逾22萬人關注。香兒不是以性感路線為主，但偶爾都會有較清涼的穿搭，大派福利粉絲眼前一亮！

「Amy香兒」居於馬來西亞新山，是網紅模特兒。（IG「xiianger」圖片）

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居於大馬新山的香兒是模特兒，專門接拍穿着時裝工作，間中會在網上推銷化妝品，她在本個月初剛慶祝了21歲生日。在她的facebook和ig上，經常都見到她貼出日常生活照片，其ig有逾22萬名粉絲，相片動輒有萬計粉絲給like，當大馬著名網紅。

「Amy香兒」不是以性感作主打，但偶爾亦會上載泳衣照。（IG「xiianger」圖片）

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被盛讚「靚到公仔一樣」，香兒的美貌不容置疑，水汪汪的大眼睛配上高挺的鼻樑，更有瘦削的尖下巴和小蛋臉，滑溜皮膚少女感十足，完全是女神模樣；而她被形容為「童顏巨乳」，皆因上圍有一定「級數」，即使穿上普通上衣，甚至是「包到上頸」的樽領衫，美好身材仍然掩不住，豐滿上圍與小蠻腰同樣吸引粉絲目光。

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青春無敵的香兒雖不是走性感路線，但間中都會在社交網站發放「福利照」，既有健康性感的低胸寫真，偶爾更有噴血泳衣照。每一次她更新社交網站，粉絲都熱烈回應，大讚她是美女、正妹、女神等等，甚至有人忍不住在網上表白，希望可以成為香兒的男友。香兒並沒有發放與男性的親密照，看來她想對感情狀況保持社秘感，讓粉絲留一絲遐想。

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