日17歲男生木顔色畫動物如照片　3年前舊作曝光證進步驚人

藝術就是講求天份，日本一名17歲男生在3年前認真學習畫畫，追求畫出栩栩如生的動物，近日他接受當地節目訪問，將他3年前的舊作與近日的作品比較，可見其畫功大有進步，筆下的動物畫與拍照無異，可見已將120色的彩色木顏色筆用得出神入化。

安部祐一朗從14歲開始認真學習畫畫，他追求畫出作品與照片效果一樣。（erumo_0384 Twitter圖片）

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該名畫功了得的日本男生名叫安部祐一朗，17歲，其作品以動物為主，畫作靈氣逼人，動物躍現紙上，就如一張張照片。安部祐一朗表示，以作品《豹》為例，要繪出瞄準獵物的銳利眼神需用到10種以上的顏色，完成一幅B5尺寸的作品需時約50小時，當中僅直徑約1厘米的眼睛就花了20分鐘。

安部祐一朗3年前的畫作（左）跟近日作品比較，可見水準提升了許多。（erumo_0384 Twitter圖片）

安部祐一朗從14歲開始認真學習畫畫，他追求要畫出與照片一樣的效果，為此更試過一日畫上8個小時畫，連考試期間都未有放棄。安部祐一朗指，他會有意識地理解動物的表情和背景，不會偷工減料。他將於明年1月25日至2月13日於心齋橋一個商店內展出畫作。

（綜合）