英Youtuber辦假畫展　「偽術作品」竟然賣得出　收益用來做善事

英國一位網紅博主Taz一天去美術館，沒看多久她就看困了 …如果畫成這樣就能賣「天價」，那我們也可以！Taz小姐姐不僅這麼想了，還真的去做了，Taz立馬做了一個驚人的決定：「我不僅要把我的畫賣出去，還要為此專門辦個假畫展！」

Taz如何舉辦她的「畫展」？（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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小姐姐全都捐給了癌症慈善機構。她也把整件事的來龍去脈拍成視頻，發到youtube上，引來300多萬人點擊觀看！網友們大都稱讚她的行為。

「別說，裡面有幾幅畫確實挺好看的啊」、「畫的背後有這麼個有趣的故事，400多一幅完全不虧 」、「實施這個計劃的本身就是藝術創作了」油管上的一位網友直接說出了真諦：「你辦了一個假展覽，卻創作了一場真藝術」是啊，畫技有高低之分，但藝術卻沒有對錯的評判標準，更何況藝術作品裡還包含了作者本身的情感。只要購買者喜歡，覺得畫在某一點處取悅了他。至於畫是不是出自名家之手，早就沒那麼重要了，所以不必把藝術看的太高高在上。一千個人眼裡有一千個哈姆雷特，你是如何感知的，藝術就是什麼樣的。

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