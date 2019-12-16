阿根廷五星級酒店外遇劫　英國富翁護繼子　起腳踢匪徒慘遭槍殺

阿根廷發生槍擊案，一名英國地產大亨及其繼子在布宜諾斯艾利斯一間五星級酒店門外，遭預先埋伏的數名賊人持械搶行李，期間富翁救子心切腳踢賊人，詎料右腋窩中槍，送院搶救無效身亡。警方不排除兩父子甫落飛機已被盯上，賊人一直跟蹤至酒店會合同黨才下手。

經營房地產的50歲吉伯德（Matthew Gibbard）上周六（14日）上午與28歲繼子桑塔納（Stefan Joshua Zone），阿根廷在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）五星級的法納藝術酒店（Faena Art Hotel）門外，被多名騎電單車的匪徒搶劫，桑塔納拒絕交出手中行李箱，大腿被匪徒開槍擊中；現場閉路電視拍到，桑塔納中槍後顯得相當痛苦，並抓緊自己的大腿。

懷疑遭射穿肺大量出血

現場消息稱，吉伯德當時救子心切，起腳踢向劫匪，豈料被賊人開槍擊中右腋窩，隨即倒臥在人行道上。事後，3部救護車接報趕抵現場，將吉伯德倆父子人送院治理，桑塔納大腿受槍傷，情況嚴重，而吉伯德遭懷疑遭射穿肺部，大量出血，最終失救亡。

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據報道，吉伯德是英國退休住房公司Tingdene的董事，該公司每年營業額達2,000萬鎊（約2.08億港元），吉伯德與52歲妻子蘇珊娜（Suzanne）居於北安普敦郡凱特靈巿（Kettering）。對於吉伯德兩父子在海外遇劫，有在凱特靈的商戶表示震驚，並形容吉伯德是一名真正的大好人，經常為當地作出貢獻。

阿根廷媒體TN引述警方消息指出，當局不排除倆父子甫落機就被盯上，賊人一直跟蹤至酒店門外跟預先埋伏的同黨會合才下手。英國外交部表示，正在協助吉伯德的家人，並與阿根廷當局保持聯絡。