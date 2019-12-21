【聖誕女生穿搭】豹紋老氣、Oversized似大肚　盤點6個約會GG衣着

眨下眼又到聖誕，在節日浪漫氣氛下，是約會擺脫單身的好時機，首次面對約會對象，第一印象非常重要，唯一機會不成功便成仁，着咩衫真係好重要！以下盤點6款女生中伏穿搭，你覺得靚但其實唔少男生都唔like，所以如果不想失手，記得記得記得第一次約會要避開。

豹紋不是人人能駕馭，稍一不慎隨時變大媽，但如果有漂亮臉蛋則另作別論。（IG圖片）

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豹紋

雖然近年豹紋再次興起，但男生大多不懂欣賞豹紋，認為這是老氣、中女的代表，配搭不當即時變老及「好娘」，男生望住猶如動物的你，亦可能會覺得不好親近，甚至具侵略性。如果真的放不下豹紋，又自信氣質駕馭到，可考慮從材質入手，如絨毛，相比棉質、尼龍等材質在視覺上更有質感。

Oversized

近年Oversized穿搭大受女生歡迎，貪其鬆身舒適又有造型，不過太過寬鬆的上衣或連身裙，容易令女生看上去像孕婦，亦未能顯露女生的曲線身形，對不少男生來說缺乏視覺上的衝擊。如果想增加約會成功率，女生們可穿着Oversized衛衣搭配短褲或短裙，營造「下身失蹤」的感覺，又或者選擇窄身褲，以便顯瘦及凸顯身形。

黑絲襪搭球鞋

秋冬季節女生都愛穿上絲襪保暖，男生亦似乎偏愛黑絲，認為是性感的象徵，不過「黑絲X波鞋」則意外地令男生反感，在內地綜藝節目《恕我直言》中，這個配搭更是男生最無法理解的穿搭第一位，他們會認為穿波鞋就應露出白滑長腿，穿上黑絲便顯得多餘。如果想穿黑絲，可試試穿上長靴或平底鞋，而波鞋亦可配搭9分長褲，露出腳眼有顯瘦效果。

太多飾物

女生在約會對象面前，總希望展現自己最美一面，但有時打扮太用力卻有反效果，適當的飾物能凸出造型，但同時間戴上太多飾物，卻會變成「移動聖誕樹」，令男生望到都覺得煩。如果女生們真的想配搭飾物，建議可最多戴1至2種。

配戴太多飾物令女生變成「移動聖誕樹」，男生不會想親近。（IG圖片）

魚網絲襪

魚網絲襪曾經紅極一時，無論是長版或短版均被女生熱捧，不過在男生眼中卻是相反，他們認為魚網絲襪像是烤肉網，特別是破爛的魚網絲襪，男生更是無法理解，完全沒有性感的感覺。如果不想留下壞印象，還是建議穿回正常絲襪……..

毛毛拖鞋

絕對明白冬天需要保暖，毛絨產品成為不少女生最愛，不過如果是毛毛拖鞋，相信男生便有保留了，一不小心容易變成大媽穿搭。建議女生可改為穿上較低調的毛毛單品，如內膽有毛毛的大褸等。