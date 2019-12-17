梅根16歲舊照曝光　與初戀男友參加聖誕舞會　凍齡22年震驚網民

青春常駐或許是每位女士的願望，英國哈里王子愛妻、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）完美展示如何駐顏有術。日前她16歲時和當年男友一同參加高中舞會的照片在instagram曝光，只見相中少女梅根與現在38歲的樣子毫無分別，在她身上看不出有何歲月痕迹，震驚網民。

梅根16歲時和當年男友一同參加高中舞會的照片曝光，只見相中少女梅根與現年38歲的她毫無分別。（IG「velvetcoke」圖片）

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Instagram帳戶「velvetcoke」日前分享一張1997年梅根16歲與時任男友出席高中聖誕舞會的照片，只見穿着亮黑色性感連身裙的她，把頭髮束成髮髻，留下幾絲瀏海輕輕落在臉頰，整個人倚靠在男友Luis Segura身上，右手還放在其胸口，兩人臉上也掛着甜蜜的笑容。

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帖文引起熱議，獲得超過6萬個讚好，網民驚歎得直呼「根本是一樣！」、「如果你說照片是去年拍的，我也會相信」，又指16歲時的梅根已有高貴的氣質，「她必定沒想過多年後會成為公主」。但有網民則驚嘆不是歲月消失了而是梅根「一早老定咗」，潑冷水稱：「不是她20年沒變，而是16歲時已長得像30歲」。

梅根一位高中老師上月接受訪問表示，她在學校一直都是同學間的領袖，又會為弱勢社群站出來。

（太陽報）

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