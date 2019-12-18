遺失手機去警局認領　女大生當場解鎖現驚人桌布　圍觀警察靜晒…

遺失手機能夠尋回已經幸運指數爆標，殊不知到警局認領出現尷尬一幕。台灣一名女生日前踩單車時意外丟了手機，幸好被有心人拾獲拿到警局，台女到警局領回手機時，警察伯伯要求她解鎖手機以證明自己是機主。台女笑稱為了營造優雅文青形象，鎖定螢幕的圖像是一張白色小花淺藍底色圖，但解鎖後的桌布卻是一張「忠於自身慾望」的照片，看得眾警察突然安靜下來，樓主尷尬得稱是「一輩子的心靈創傷」。

警察叫台女解鎖手機，以證明她是機主。（示意圖／資料圖片）

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台灣女大學生在討論區「Dcard」發文分享，自己日前到便利店買東西，隨手將手機放入外套口袋，然後就踩單車回家。途中她聽到有東西掉地的聲音，感覺到外套輕飄飄已覺不妙。

台女先轉到路邊的商店前停車回頭找手機，可惜在馬路上沒見到，急忙回家打電話給自己手機，接聽的人是警察伯伯，說有人撿了她的手機拿到警局，叫她前往領取。

樓主在警局內的尷尬時刻：

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帖文令網民笑翻，更互相分享藏起的肌肉猛男照，「雖然很令人同情，不過求桌布」，又稱小清新背後藏不了對肌肉猛男的喜愛，「就叫他不要這麼肉慾了」，笑言還好不是全裸猛男，可能警察伯伯們見到女學生的喜好後，隔天一起團購小布巾。並有網民認真指出，解鎖電話應該可以請其他無關的警員離開，畢竟是私隱。