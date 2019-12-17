日媒預測珍珠奶茶後爆紅台灣美食　「真身」竟源於長崎？

近年日本對台灣口味需求及普及日益增加，日本顧客對出現「台灣」字樣的創新美食較容易被吸引，而台灣古早味現烤海綿蛋糕被視為繼珍奶後，將會在日本引領風潮的台灣甜點。

根據日媒報導，繼珍珠奶茶後將風靡日本會是名為「新卡斯特拉」的甜點，也就是台灣的古早味現烤海綿蛋糕，除了有著像海綿一樣蓬鬆的外型，及鬆軟的口感外，蛋糕多以雞蛋、麵粉和糖等簡單的原料所製成，甜度適中且口味較為清淡，對身體負擔相對較低。

台灣的古早味現烤海綿蛋糕（Facebook@源味本鋪現烤蛋糕店粉絲頁官網）

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由於日本近年來對台灣正宗口味的需求持續增加，且台灣美食的普及在日本也迅速成長，即便珍奶和古早味蛋糕在日本已經出現一段時間，套上「台灣」一詞後的創新風格，依然吸引許多人上前。

事實上，台灣的古早味蛋糕的前身是日本的長崎蛋糕，又稱卡斯特拉，不過長崎蛋糕所用的是較濕的麵團，添加的糖分也較高，而日治時期時傳入台灣後，經過在地化的改良，逐漸調整為符合台灣口味的古早味海綿蛋糕。

而古早味現烤海綿蛋糕多是以一大盤的方式出爐，龐大的外觀且便宜的價格，深受好多觀光客的喜愛，甚至在2016年在韓國曾出現，打著淡水古早味蛋糕字樣的招牌，吸引許多顧客上前購買。

古早味現烤海綿蛋糕製作過程▼▼▼

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