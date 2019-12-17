台男上載夫妻電腦枱對比照　衣物堆積如山超驚人　網民反勸要知足

很多人為了方便整理，會把寢室及辦公用的房間分開，不過男女生活習慣不同，日子過久了就不小心現出原形啦～有位男網友近期就在爆廢公社二館分享自己與老婆放電腦的房間照，但發現老婆的椅子上衣服堆堆堆疊得快跟桌子一樣高，反觀自己的位置卻是非常整潔，讓他忍不住表示：「有人跟另一半的生活空間，跟我家一樣有這麼強烈的對比嗎？」

男網友分享自己與老婆放電腦的房間照，兩人座位整潔度形成鮮明對比。（FB@爆廢公社二館）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

那畫面太恐怖我不敢看～

原PO估計是吃了熊心豹子膽，居然光明正大的出賣老婆，讓很多人都開始擔心他的人身安全：「竟然出賣老婆」、「希望你活得過今晚」、「天啊！這張照片背後聞到濃濃的殺氣」、「你老婆在你後面很火」，而這張照片也引來很多有家室的男網友們暴風同感，不只看著老婆衣服越堆越高，身為老公每天收衣服的頻率越來越高也都是很正常的。

▼▼▼相片一上載後引起大量網民共嗚▼▼▼

+ 2

想必是夫妻感情好才能這樣開玩笑啦XD本編是覺得如果沒妨礙到別人，自己用得舒服就好啦～是說如果不小心被老婆發現，原PO別忘了上來報一下平安啊！

延伸閱讀：

看到要脫窗…媽怨女兒聯絡簿字寫太小 網見「第一行」全笑翻

孝親費榨乾薪水… 10萬薪OL直言「父母有工作不用給」引爆網友激戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】