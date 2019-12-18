韓星二代為肥爸爸狠撇86磅變索女　以身作則證天生胖都可減肥

「天生肥」再不是懶人的藉口，韓國一個星二代就證明努力減肥，都可以擺脫DNA的影響。67歲的韓國諧星李龍植日前拍攝綜藝節目時，提到本來同是圓碌碌模樣的女兒，為了向他證明天生肥胖都可以瘦下來，因而以身作則決心減肥，狠撇39公斤（86磅）成健康美女。

李龍植一直身形肥胖，女兒李秀敏亦遺傳了他，自小是一名胖妹。（Channel A節目截圖）

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李龍植一直身型肥胖，女兒李秀敏亦遺傳了他，自小是一名胖妹。過往李龍植曾帶女兒上節目亮相，兩人同是體型壯碩、臉蛋圓碌碌，兩父女像「餅印」一樣，非常討人歡喜。不過日前播出的節目中，李龍植提到女兒成功減磅的故事，她由高峰期的80公斤（176磅）減至41公斤（90磅），狠狠減去39公斤（約86磅）。

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原來李秀敏決心減肥不是為了自己，李龍植憶述其父親因心肌梗塞過世後，他身體亦出現毛病，女兒當時在手術室外不斷祈禱，「看着女兒的眼睛，感受到了家人的力量。」，李秀敏看着失去健康的爸爸，下定決心減肥，除了令自己變得美麗，更希望證明「我們的DNA也減得下來」，這樣爸爸也可以開始減肥。李龍植亦被女兒感動，許下承諾開始減重計劃。

（綜合）