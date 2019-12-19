台男怕凍着絲襪　超長美腿自拍照索到網民唔信係男人：全身照呢？

襪褲是不少女生秋冬必備的單品，不過台灣一名男網友在爆廢公社PO文表示，為了禦寒保暖，他會在牛仔褲裡穿褲襪，「就真的騎車很冷啊，穿這樣比較不會冷」，讓原PO好奇發文詢問「男生怕冷不能穿褲襪？」，引發網友熱烈討論。

該網友貼出的自拍照：

台灣一名網友為保暖穿上襪褲。（爆廢公社Facebook）

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有網友認為，想怎麼穿就怎麼穿，自己高興就好啦！「只要能禦寒、怎麼穿都OK啊！」、「管人穿什麼，自己舒服就好」、「沒有人規定褲襪&絲襪只有女生能穿」、「覺得沒怎樣，穿在自己身上，關別人屁事」、「可以穿，但是那邊不會不舒服嗎」、「自己爽就好啦，愛怎麼穿就怎麼穿吧！不用太在意別人的眼光！」、「可以啊！穿褲襪再搭工作褲比較保暖，我老公也這樣穿，沒什麼好奇怪的啊...男人也怕冷啊！」。

也有人建議，其實可以買男用的褲襪或內搭褲，原PO也留言回覆「有買過，但質感不舒服」。網民留言：「其實有專門設計給男生穿的褲襪...」、「有男生的褲襪啊！我男性友人都會再搭一件小短褲」、「其實有男生的內搭褲」、「男生應該是另一種內搭褲比較合適」、「其實男生有保暖褲可以穿」、「我覺得穿衛生褲或男生的發熱褲可能會好一點...」。

還有眾多網友錯重點：這真的是男生的腿嗎？逼死一大堆女生……「這雙腿也太美了」、「這是女生的腿吧？」、「還以為是妹子的腿@@」、「這照片我以為是蓋腿樓的節奏🤣」、「全身照呢？我不信，腿這麼美😂」、「你確定你不是來賣腿的嗎？」、「告訴本宮，你的腿為什麼可以這麼美！」

本編也覺得這根本不像男生的腿！原PO如果覺得穿襪褲比較不冷，那就繼續穿吧，反正也沒礙到誰！

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