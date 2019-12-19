3年化療擊退癌魔　家人陪伴吞最後一顆藥丸　男童淚崩惹哭網民

為人父母，誰也不願看到孩子飽受病痛折磨。美國有媽媽日前分享一段感人影片，記錄9歲兒子最後一次服食化療藥物的一刻。男童史提芬（Steven Cotter）於2016年被確診患上高危急性淋巴細胞白血病，3年來勇敢對抗癌魔，上周六他從媽媽手中接過最後一課化療藥丸，吞下去後百感交集，不禁落淚並高舉雙手，在旁見證的兄弟也跳起為他歡呼，慶祝史提芬戰勝癌魔，史提芬與爸爸相擁近半分鐘，場面感人。

美國有媽媽日前分享一段感人影片，記錄了9歲兒子最後一次服食化療藥物的一刻。（Ashley Cotter fb影片截圖）

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美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）的男童史提芬（Steven Cotter）在2016年8月、年僅6歲時，被確診患有高危急性淋巴細胞白血病，數天後開始化療療程。過去3年來，他每天都要服食化療藥物；直至上周六（14日），他終於迎來最後一次吃藥，在家人和好友見證下為療程畫上句號。

媽媽科特（Ashley Cotter）當日在facebook直播，一瓶瓶大小各異的橙色藥樽放在桌上，史提芬則坐在桌子另一端準備吃藥，他後來一度崩潰落淚，在心情平伏後很快便吃下藥丸，一度舉起雙手和做出「Yeah」手勢。屋內一對兄弟見狀也興奮得跳起來，上前擁抱史提芬，爸爸其後更與他緊緊相擁近半分鐘。

科特在帖文表示，兒子當下開心得落淚，又上傳另外兩張史提芬與一堆藥樽的合照，說：「這只是過去3年來的一小部分，他昂首笑着擊退癌症，我前所未有地感到自豪」。

（ABC News）