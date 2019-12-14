台爸謊稱兒子病重無錢求醫　好心醫生代付治療費發現被騙卻無悔

利用他人的善心行騙最可恥！台灣一名急症室醫生早前於facebook專頁分享，指遇到一個爸爸與妻子帶同兒子到醫院，稱兒子因腸道阻塞出現脫水休克症狀，可是家境貧困未能負擔醫藥費，數名醫生得知情況即自掏腰包給男子，後來卻發現他是慣性詐騙犯。

台灣急症科醫生魏智偉早前分享遇到一名窮爸爸為病重兒子到醫院求助的事，稱自己與同事不忍孩子受苦而給予金錢幫助，最終卻發現被騙。（fb專頁「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」圖片）

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台灣急症科醫生魏智偉早前於fb專頁「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」分享，指當值時遇到一名「焦急到快要哭泣」的爸爸帶着診所轉介單到醫生求醫，稱兒子出現腸套疊，造成腸道阻塞，問診後更發現男童出現脫水及休克症狀，情況相當危急。可是該爸爸稱遺失了兒子的健保卡，而他們是低收入戶，無法負擔兒子入院檢查的按金及檢查費。

魏智偉感慨稱對於被騙沒有感到難過，直言自己只想幫到有需要的人。（fb專頁「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」圖片）

醫生們得知情況都叫該爸爸先帶孩子到醫院，他遂致電妻子，得知對方擔心之下帶同兒子到了另一大醫院後，幾乎快急哭的對着手機另一端破口大罵：「為什麼不等我，去那裏我們負擔不起……我們沒辦法！我們負擔不起！」在場醫生看到亦感不忍，立即安撫該爸爸既然已到醫院便先讓孩子接受治療，但他卻不斷強調自己未能負擔醫藥費。

魏智偉說，幫助病人的出發點是希望為社會上需要幫助的人盡微薄之力。（fb專頁「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」圖片）

魏智偉見狀，因不捨孩子受苦，也不捨該爸爸的焦急，立即跟他說：「孩子就好好留在那裏治療，其他的，再說。」然後自掏腰包拿出1000元台幣（約258港元）給對方，旁邊的兩名醫生也分別給了該爸爸1000及2000元台幣（約516港元），希望幫他解決燃眉之急，更有醫生難忍落淚。

不過事後有醫生發現，該名自稱兒子病重的爸爸原來是位慣性詐騙犯，「我們的愛心被欺騙了」，但魏智偉卻表示得知事實後心情平靜，「當時的我們很單純的希望能幫到無助的爸爸和生病的孩子，醫師本來就是會相信家屬和病人，並且伸出援手」。他認為自己及同僚也不需要為被騙而感到懊悔痛苦，因他們只希望為社會上需要幫助的人盡微薄之力，「真正該受到懲罰的是那位先生，不是我們」。

不少網民看過帖文都大讚醫生們有愛心，「既然付出就不要想太多，如果有幫到自然是感動，但若有人存心欺騙，那也是對方的問題」、「你們很溫暖，他卻利用了這個溫暖」、「感謝還是有溫暖的醫生在照顧着大家」。另有人狠批涉事男子利用他人愛心，但慶幸至少故事是虛構的，「幸好病童是虛構的，施比受更有福」、「看完我也覺得鬆了一口氣，至少沒有真的生病的孩子」。