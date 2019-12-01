子孫齊集患癌爺爺病床前舉杯　3代同堂珍貴全家幅感動30萬人

死亡或許不是最可怕，愛得太遲、未能及時表達愛意才更令人遺憾。美國一名男子日前於Twitter上載一張全家幅，稱患癌病重的爺爺臨終前與家人一同喝啤酒作為告別，翌日便安詳離世，眾人舉杯的相片成為爺爺的遺照。帖文感動逾30萬網民，不少人都因相片而想到自己已離世的親人，紛紛上載類似相片分享往事。

美國男子Adam上載家人與患癌病重的爺爺一同喝啤酒的相片，獲逾30萬網民轉發分享。（Twitter「AdamSchemm」圖片）

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來自美國威斯康星州的男子Adam Schemm日前於Twitter上載一張家人合照，意外獲逾30萬名網民轉發。相中可見，Adam的爺爺，滿頭白髮的Norbert躺於床上，鼻上戴着氧氣管，手中則拿着一支啤酒，看來尚算精神。嫲嫲就牽着爺爺的手坐於病床旁邊，而3名兒子則同時拿着啤酒，面帶笑容站於床邊。

Adam說，爺爺確診患上第四期大腸癌後，臨終前的最後願望就是與子孫們一同喝最後一次啤酒作為告別。（Twitter「AdamSchemm」圖片）

Adam說，87歲的爺爺早前確診患上第四期大腸癌，確診時已知道時日無多，「爺爺一直以來都算健康，但直到他住院時才意識到快要到達人生的結局」。爺爺遂致電告訴他，臨終前的最後願望就是與子孫們一同喝最後一次啤酒作為告別，Adam得知後便相約所有家人齊集醫院，一同飲酒送別爺爺並拍下照片，「爺爺一直在微笑，他做到他想做的事」。

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爺爺喝過最後的啤酒後，翌日便安詳離世，舉杯喝酒的全家幅成為了遺照。Adam說，起初不打算將相片上載至網上，後來卻想與家人及朋友分享這傷感卻令人感動的時刻，不料相片竟被瘋傳，他認為這有助家人走出傷痛，「這實際上幫助我們紓緩了悲傷的感受，令人欣慰的是，爺爺最後的日子與子女在一起」。

不少網民除了轉發帖文，也分享了自己與已離世的家人共度最後時光的故事，有人曾餵爺爺享受人生最後的一口酒及雪茄，亦有人與父親一同欣賞最後一次球賽，有人則和嫲嫲趕及拍下畢業照片……Adam說，很高興帖文令網民想起離世的親人，「我認為我認識的人可能會想看看這些相片並作出回應，我不知道這些相片會對多少人有所幫助，但這些相片顯然是令很多人有感覺的時刻」。

（綜合）