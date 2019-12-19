小二女兒收「小青書」　6字大尺度內容激死台爸：岳父明天去見你

女兒是爸爸的前世情人，一旦情敵出現，定必觸動爸爸神經。日前一名台爸發文表示，太太為就讀小二的女兒整理書包時，無意發現一封「小青書」，雖然內容只有6個字，但足以激到台爸「下戰書」，坦言要隔天到學校找對方，「明天岳父來去見見你」。不少網民見狀表示笑翻，「文筆還不錯，文句流暢，簡單扼要」，又建議男孩應盡快搬家別去上課，「你真的完蛋了」。

台爸表示太太為女兒整理書包時，發現一封「小青書」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該台爸日前在facebook群組「爆廢公社」發文，指太太整理小二女兒的書包時，發現一張寫住「小青書」的字條，打開後內容只有6個字，以台灣拼音寫上「XXX（女兒名）我要和你親親。XXX（男同學）」，台爸坦言見到後「一股火莫名燒了起來」，更搞笑向男同學「下戰書」，表示隔天到學校找對方，「明天岳父來去見見你」。

台爸稱，事後太太曾向女兒查問可有收過情書，詎料女兒堅決否認，「沒有啊..真的沒有」，台爸指女兒沒有說謊，因為不是「情書」，而是「小青書」。從他上載的照片所見，「情書」沒有華麗包裝，只一張全白廢紙上，用鉛筆寫上可愛告白。

童言無忌的「情書」引起不少網民熱議，紛紛表示笑翻，亦不忘大讚男孩文筆還不錯「文句流暢，簡單扼要」，不過純純的愛背後，男孩則後果自負，有人更建議他應盡快搬家別去上課，「你真的完蛋了」。

（fb群組「爆廢公社」）

（01製圖）

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