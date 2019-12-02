台爸曬阿女長大變索妹　網民錯重點讚「岳父」：凍齡帥哥！

不止女士有美魔女，男士一樣能保持凍齡。台灣近日有位凍齡爸爸引起網民熱論，原來他於facebook上載過往至現時與女兒的合照，慨嘆女兒眨眼已長大成人，但網民紛紛錯重點，發現爸爸10多年內猶如凍齡般，外貌保持得幾乎一樣，「你是吃了什麼，越來越帥勒」、「為什麼你都不會老」。

台爸於fb上載過往至現時與女兒的合照，慨嘆女兒很快長大成人，但網民發現爸爸10多年內猶如凍齡般，外貌保持得幾乎一樣。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台爸最近在facebook群組「爆廢公社」上載片段，內裡全是與女兒的合照，看到女兒由本來天真無邪的小朋友，慢慢長大成現時亭亭玉立的少女，爸爸亦坦言歲月不饒人：「怎麼那麼快，女兒長大了！」不少男網民亦大讚女兒可愛，更笑稱要當女婿，「岳父您怎麼跑到這裡po文了」、「岳父，結婚時我會放這影片的」。

不過亦有更多網民把重點放了在爸爸帥氣的外貌，驚嘆他多年來除了髮型上的改變，樣子就像凍齡般保持不變，「爸爸好帥，女兒好漂亮，基因很好」、「不管你吃了什麼都給我來一份」、「爸爸有變老嗎？怎麼感覺爸爸凍齡了」、「可怕的是爸爸吧！都沒什麼變啊」。

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爸爸後來再於facebook分享自己的童年照，可見他小時候已擁有高鼻及一雙大眼睛，俊俏的樣子一直保持至今。就連他的妻子亦不禁高呼：「大帥哥一路帥到現在！」

部份網民更大讚他有明星相，「從小我就夢想著我的岳父長的很像陳曉東，今天我終於如願了」、「爸爸好像陳曉東耶」、「我以為哪個明星，爸爸顏值很高」。

（fb群組「爆廢公社」）