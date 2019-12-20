少女稱被強姦迫賣淫　槍殺孌童疑犯求免罪法官拒絕　面臨判囚終身

美國威斯康辛州19歲黑人少女凱澤（Chrystul Kizer），被控去年槍殺一名33歲白人男子後放火燒屍；凱澤承認殺人，但堅稱當時出於自衛，因為對方企圖迷姦她，且強逼她賣淫。凱澤的代表律師欲引用當地「積極抗辯」（affirmative defense）法例，即人口販賣案受害人可以正當防衞作為抗辯理由，但法官最終裁定有關法例不適用於本案，凱澤面臨被判終身監禁。

事發於去年6月5日，凱澤在沃拉爾（Randy Volar）位於基諾沙市（Kenosha）的住所內，向其頭部連轟兩槍，然後放火燒屍燒屋，然後駕駛沃拉爾的寶馬（BMW）轎車逃去。數小時後，警方在距離案發現場50多公里以的米爾瓦基（Milwaukee）發現涉案車輛，追查之下發現凱澤可能涉案，而凱澤被捕後承認殺人。

上載「我的嫌疑犯照片」自拍照

檢控官憑著凱澤發送給朋友的短訊，以及屍體被發現前2小時，她曾於社交網上載寫有「我的嫌疑犯照片」的自拍照，因而認定她有預謀殺人，遂以一級有意圖殺人和殺人罪提出起訴。不過，凱澤堅稱當晚出於自衛殺人，因為她不情願地被沃拉爾按在地上企圖強姦，事前更遭對方落藥。

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凱澤透露兩人於2016年透過分類廣告網站Backpage.com認識，沃拉爾當時以禮物和金錢色誘她上床，若不就範即遭強姦，沃拉爾更會駕車載她到各地賣淫。凱澤強調，案發當晚她到沃拉爾寓所並非早有預謀殺人，只是案發前一天，她與男友爭執，為怕被男友傷害才聯絡沃拉爾，並要求到他家中暫住，身上則攜有男友給她的手槍。

凱澤供稱，服下沃拉爾給予的一些藥物後，她開始有奇怪的感覺，沃拉爾藉機強行脫去她的褲子，一度將她按在地上企圖強姦，她極力掙扎，但不記得何時拿起手槍將其擊斃。

干犯性侵犯兒童罪卻不用保釋

據稱，沃拉爾去年初曾因涉嫌誘騙兒童、利用電腦干犯兒童性罪行和二級性侵犯兒童罪被捕，警員在他寓所內搜出的相片和影片，證實凱澤是其中一名受害者。然而，即使沃拉爾證據確鑿，但他當日仍可在不用保釋的情況下被釋放。

辯方律師認為，凱澤殺人屬正當防衞，並引用「積極抗辯」（affirmative defense）條例，即人口販賣案受害者可以正當防衞作為抗辯。不過，主審法官本月9日裁定，保護受害人免受刑責的條例不適用於此案，認為如果允許凱澤利用這條法例去辯解，會對其他涉及暴力罪行的人口販賣受害者立下極其危險的先例。如今凱澤面臨被判終身監禁，她的律師已準備上訴。