用地圖做畫布！英國業餘單車手踩足9個鐘畫馴鹿　網民激讚：傑作

不少手機程式或智能用品都有GPS定位功能，可協助記錄運動時的身體狀況及移動路徑，英國一名業餘單車手有日運動時就發現這功能的另類用途，想到以地圖作為畫布，以踩單車的路線畫畫，沒料作品甫上載即獲網民注意兼大讚。

英國一名業餘單車手以運動型智能程式作為畫布，並以踩單車的路線畫出不同圖案。（Twitter「anthoyte」圖片）

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居於英國卓特咸（Cheltenham）的51歲業餘單車手凱迪（Anthony Hoyte）本身是一名產品設計師，平日運動時他習慣使用智能程式「Strava」去記錄運動路程、時間及相關身體狀況等資料。2016年有天，他踩單車後看着電話地圖上顯示的路線，靈機一動想到以地圖作為畫布，運動路線便能成為畫筆。

凱迪於是小試牛刀，花了約一小時，於市內繞圈踩單車，以路線畫出一隻狗的外形，雖然部分線條重複了，但外形大致明顯，該次的經歷令他想以這方法「畫出」更多不同的作品，之後每年他都會不定時於Twitter發布單車路線畫作，主要作品為動物及人面，「某程度上已經成為了我每年的傳統，每個人都會說：『那今年將會畫什麼？』」。

凱迪（左）直言，完成畫作的過程並不輕鬆，足足踩了9小時單車才能完成馴鹿圖案。（Twitter「anthoyte」圖片）

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適逢聖誕將至，加上幾年來累積了一定經驗，凱迪決定作更大挑戰，他早前花了足足9小時，於卓特咸市內踩了127公里才完成最新的馴鹿畫作。從他上載至Twitter的相片可見，鹿頭看上去栩栩如生，鹿角的細節一絲不苟，令一眾網民驚嘆並紛紛瘋傳。

凱迪直言，完成畫作的過程並不輕鬆，「這距離大約是我的極限，我不想超過這騎車距離，在車椅上渡過漫長的一天，尤其部分路段真的踩得很吃力」。至今他已創作出13幅路線畫，他相信從事設計行業的背景令他更容易於地圖上創作路線，「當要創作與節日有關的圖案時，事件便會變得有些棘手，因為難度更大，但創作過程實際上是相同的」。

凱迪受訪時表示，馴鹿畫作是至今印象最深刻及最滿意的作品，未來也會繼續分享更多個人創作，「我對這畫很滿意，有趣的地方在於，你事前可以詳細規劃路線，但是在完成及上傳相片之前，你也不能確定它能否實現」。

（每日郵報、Twitter「anthoyte」）