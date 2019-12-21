士多啤梨蛋糕底下爬滿螞蟻　買家得知真相後稱：差點把蛋糕丟棄！

許多人喜歡吃蛋糕、甜點，滿滿的幸福感讓人心情愉悅，不過台灣一名女網友在爆廢公社PO文表示，原本打算好好享用草莓蛋糕，沒想到一打開盒子卻發現底座爬滿了一排螞蟻，正當她準備伸手去捏死時，才發現是印製上去的，讓原PO哭笑不得表示「差點把蛋糕給丟了...」

女網友表示一打開盒子卻發現底座爬滿了一排螞蟻，發現是印製上去的（facebook@爆廢公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

真的很像呀（點圖看網民留言▼▼▼)

店家好調皮

有網友笑說，是很有創意啦～不過如果嚇到消費者把蛋糕丟掉，會不會弄巧成拙啊XD（點圖看網民留言▼▼▼）

設計很母湯（受不了）

也有不少網友認為，這個包裝很不行欸.....到底哪來的想法印螞蟻RRR🤔（點圖看網民留言▼▼▼）

甜食本來就容易引來螞蟻.....這個創意不誤會都難吧😅是說～好像可以買來惡整朋友（誤）

延伸閱讀：

國中屁孩狂搖廁所門惹怒工程師 一坨「白白帶黃」從天降…慘叫逃走

眼神死！同事聖誕交換禮物抽到「大公雞」 網笑虧：活生生的鬧鐘

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】