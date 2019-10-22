多手台男「移兩點」　可愛白熊蛋糕大崩壞嚇喊姪女　網民被笑翻！

撰文：聯合新聞網
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若要買蛋糕給小朋友，為了滿足他們的童心，通常都會選可愛有造型的樣式，不過有一位網友卻非常淘氣（？）的破壞了自己姪女的美好回憶，他表示近日買了一個白熊造型的蛋糕給姪女，起初氣氛一片祥和，但就在他手賤忍不住移動蛋糕上的「兩點」後，蛋糕原本可愛的外型瞬間變成妖魔鬼怪…讓姪女當場狂哭一小時，而前後對比照也讓不少網友笑翻，直呼原PO真的太壞啦～
白熊蛋糕「移兩點」變怪樣嚇喊姪女。（Facebook@爆廢公社二館）
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右邊那張是不是跑錯棚了(ㆆᴗㆆ)
▼▼▼網民紛紛表示兩點移動後，白熊樣子瞬間充滿喜感▼▼▼
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能如此輕易的毀掉一個蛋糕，該說是原PO太有才嗎（誤），大家也建議他趕緊幫眼睛移回去，不要讓姪女那麼早就體會到社會的人情冷暖啊QWQ還是趕快把蛋糕切一切吧～
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