多手台男「移兩點」　可愛白熊蛋糕大崩壞嚇喊姪女　網民被笑翻！

若要買蛋糕給小朋友，為了滿足他們的童心，通常都會選可愛有造型的樣式，不過有一位網友卻非常淘氣（？）的破壞了自己姪女的美好回憶，他表示近日買了一個白熊造型的蛋糕給姪女，起初氣氛一片祥和，但就在他手賤忍不住移動蛋糕上的「兩點」後，蛋糕原本可愛的外型瞬間變成妖魔鬼怪…讓姪女當場狂哭一小時，而前後對比照也讓不少網友笑翻，直呼原PO真的太壞啦～