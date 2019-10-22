多手台男「移兩點」　可愛白熊蛋糕大崩壞嚇喊姪女　網民被笑翻！

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

若要買蛋糕給小朋友，為了滿足他們的童心，通常都會選可愛有造型的樣式，不過有一位網友卻非常淘氣（？）的破壞了自己姪女的美好回憶，他表示近日買了一個白熊造型的蛋糕給姪女，起初氣氛一片祥和，但就在他手賤忍不住移動蛋糕上的「兩點」後，蛋糕原本可愛的外型瞬間變成妖魔鬼怪…讓姪女當場狂哭一小時，而前後對比照也讓不少網友笑翻，直呼原PO真的太壞啦～

白熊蛋糕「移兩點」變怪樣嚇喊姪女。（Facebook@爆廢公社二館）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

右邊那張是不是跑錯棚了(ㆆᴗㆆ)

▼▼▼網民紛紛表示兩點移動後，白熊樣子瞬間充滿喜感▼▼▼

+10
+9
+8

能如此輕易的毀掉一個蛋糕，該說是原PO太有才嗎（誤），大家也建議他趕緊幫眼睛移回去，不要讓姪女那麼早就體會到社會的人情冷暖啊QWQ還是趕快把蛋糕切一切吧～

開心share食西柚照　閨蜜卻擺烏龍睇錯做胚胎　台女超無奈
千層蛋糕逐層搣開食　另類食法引無窮恥笑　網民：咁要食到幾時？
【母親節】台家樂福推應節蛋糕竟「流淚」　網民笑爆：眼線都哭掉
女童吃麵食相超可愛！　網民驚歎條脷識轉彎：這舌頭不得了
沖繩手信離奇失蹤？台爸一句揭乾海帶下落　網民笑爆：食法太新潮
睇得又食得！台媽畢業禮送「薯片花」　網民大讚：不浪費還能吃

延伸閱讀：

討厭的同事結婚該包多少 網友譙爆勸「別包」：有禮金就會對你好？

美食外送店家菜單「肉羹三部曲」層層疊進超促咪 網笑：到底多想吃肉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。