單身狗群組只剩自己　朋友全部有着落　台男：我真的很難過！

正所謂「有頭髮邊個想做癩痢」，如果可以有伴侶亦沒有人想做單身狗。近日有台灣網民就分享一宗天大的悲劇，說自己一個多年前由多名單身狗朋友組成的群組至今竟然只剩下自己一個，令他覺得傷心之餘亦非常感慨，大喊「他X的脫魯都不說一聲！」

台男上載「單身狗一家親」的群組截圖，可見只剩台男自己一人。（Dcard圖片）

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台男說自己使用Line多年，一直沒有清理群組，至近日晚上才想起要整理一下自己加入過的群組，特別是一些因為做功課而開設的群組他都沒有退出過，「是時候該清理一波了」。

就在他正在清理群組的時候，他發現一個名為「單身狗一家親」的群組，裏面竟然只有他自己一個，令他心想「怎麼只剩我一個？」然後台男就想了起來，這個群組是他讀中學的時候與一班朋友創立的，「當時還在討論這裡的單身狗什麼時候要脫魯，現在回頭來看……只剩我了嗎嗚嗚嗚嗚……」

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有網民質疑台男的群組沒有之前的對話紀錄，他就解釋因為之前換了手機，對話紀錄又沒有備份，所以才會變成這樣。網民們的質疑又令台男想起一個更加殘忍的事實，就是他在一年多前換手機，「也就是說！他X的我換手機前就剩我一個人了，也就表示一年多前就剩我是單身狗直到現在，朋友都是勝利組的了，我真的很難過嗚嗚！」

不過台男「輸人唔輸陣」，決定將群組保留起來亦沒有應網民要求將群組公開讓眾多單身狗加入，因為他覺得朋友有一天可能會變回單身狗，「我必須留一個家給他們回來，順利算帳」，而且如果公開的話「很像是某種宗教組織一樣 吸引大家一直進來」。

（Dcard）

【#同場加映】（01製圖）

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