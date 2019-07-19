女方疑性暗示「冇車返屋企」　男方單純答覆笑爆網民：果然是單身

所謂「女追男隔層紗」，但有時女生都丟直球了，男生卻不會接球。一名網友在爆怨公社發文表示，晚上11點多和同事準備打烊時，有位高挑纖細的氣質妹子來找同事聊天，同事問「這麼晚還過來，等等要怎麼回家？」妹子回「不知道耶哈哈哈，可能會沒有車吧～」眼看妹子的直球都做得那麼明顯了，沒想到同事想了一下竟說「不然我現在帶妳去趕車！」登愣Σ(T□T)這一幕看在原PO眼裏，完．全．傻．眼，直呼「有沒有住很遠過來探班，秒被送回去，靠實力單身的八卦...」

所謂「女追男隔層紗」，但有時女生都丟直球了，男生卻不會接球。（《致我們單純的小美好》劇照）

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單身實力不容小覷- -

不少人表示，單身不是沒道理的.....女生都主動出擊惹，就差男生的臨門一腳RRR（捶）（即睇網民留言▼）

女生不是男生的菜吧

主動送上門，怎麼可能不吃！？有網友就推測，男生肯定對這個女生沒多大的興趣.....（即睇網民留言▼）

先吃宵夜➔再帶回家

還有網友教學正確SOP～既然妹子都來了，就先帶去吃個宵夜，接著嘿嘿.....視情況把妹子打包回家（誤）（即睇網民留言▼）

正直古意男在此

也有人認為，同事古意歸古意，但卻是正人君子一枚！要嫁就是要嫁這種男人👏👏（即睇網民留言▼）

原PO同事差點就可以脫魯.....好可惜QAQ不過這麼正直的男生不多惹（咦？）這位氣質妹子絕對不要放棄如此U質的男孩啊～本編合理推斷，他只是木頭+單純，不然應該連帶妳去趕車都不想😉

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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