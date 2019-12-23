【帽事嘅】與女友睡覺遭「踢竇」暴打　男子以為做爸爸點知變情夫

和女友依偎在被窩中竟然被「踢竇」？廣西一名吳姓男子日前和女友在家熟睡，突然被6名男子闖入家中，還毆打他和女朋友，過程更被拍下成短片。男子本來感到莫名其妙，糾纏時才發現原來女友已偷偷與人結婚，自己成為第三者也懵然不知。

陸男表示，他在去年12月就和韋女領證結婚，但過了不久，便懷疑韋女疑似偷食。（網上圖片）

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2017年10月，吳姓男子因為工作理由認識韋姓女友，雙方認識一個月就發展成情侶關係，當時吳男確定韋女單身才與她交往，至2018年5月韋女懷孕，但吳男因有債務沒有即時與對方結婚。

沒想到韋女竟因缺乏安全感，去年12月頂着大肚與一名陸姓男子登記結婚。陸男表示，結婚不久便懷疑韋女偷食，於是安排自己的表妹以暫住為由，在韋女與吳男的出租單位內當「臥底」。

陸男和表妹裏應外合，終在上月連同5名友人一起破門「捉姦」，當時吳男和韋女正在睡覺，陸男看見便直接掀起他們的被子，更毆打兩人，並將全程錄影下來。

面對這個失控場面，韋女終於說出真相，原來兩個男人都被她玩弄了。她指，身懷六甲時感覺得不到吳男一個肯定的答案，為了能讓小孩讀書、報戶口，而陸男的出現彷如一根救命稻草，沒有多想就決定和他註冊結婚。不過婚後她卻覺得不幸福，曾多次提離婚但未果，後來便瞞着丈夫住在吳男的單位內，並直指吳才是孩子的親生父親。

陸男要求追回18萬人民幣的婚禮和彩禮錢。（網上圖片）

現時孩子的戶口暫時落於陸男一方，但吳男和陸男都認為孩子是自己的，因此雙方只能去醫院做DNA鑑定，確認孩子的親生父親。陸男表示，一切要等鑑定結果出來才作打算，但他同時要求追回18萬人民幣（約20萬港元）的婚禮和彩禮錢。

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