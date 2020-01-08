拍幾耐拖先敢喺情人面前放屁？4對男女分享「跨越尷尬」經驗

情侶剛展開戀情的時候總是跟對方輕聲細語、小心翼翼，唯恐一個不小心讓自己形象受損。然而，一對真實的情侶需要能接受最真實的自己，包括最自然的生理需求——「屎尿屁」。你還記得，是在什麼時候，你們跨過了這條尷尬的界線嗎？

你是不是也這樣？剛在一起的時候，就像是個剛剛踏入凡塵的仙女，吃飯是小口小口的，說話是輕聲細語的，甚至連尿尿，都要使出渾身解數，強行讓它變成涓涓細流，無聲地流出來，更遑論打嗝、放屁等這些不雅行為，更不可能在另一半面前展示出來。然而，這並不是一對正常情侶該有的模樣，兩人相處久了，更應該把自己原本的那面展示出來，自在地做自己。

真正愛你的人就是那個你可以不洗臉、不梳頭、不化妝見到的那個人。(Candice Picard／Unsplash）

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三毛曾說過：「愛情如果不落到穿衣、吃飯、睡覺、數錢這些實實在在的生活中去，是不會長久的。」真正的愛情，是不緊張，可以在他面前無所顧忌地打嗝、放屁、挖耳朵、流鼻涕；真正愛你的人就是那個你可以不洗臉、不梳頭、不化妝見到的那個人。

雖然要在愛人面前談「屎尿屁」，真正做自己並不容易，但只要跨越了那一道「坎」，就能進入肆無忌憚做自己的狀態了，也說明兩者之間是相互信任，能放心將自己最醜的那一面交給對方。要是你還沒能跨過那個坎，就來看看其他人是怎麼做到的吧！

情侶們怎麼說…

要有基本的尊重

越信纮／拍拖4年

越信纮／拍拖4年 （馬來西亞東方網授權使用）

我想，剛開始拍拖時，很多人都會擔心被另一半看到自己不雅的一面。還記得，某次我在廁所辦大事時，因廁所隔音效果較差，讓她聽到了我的屁聲。這成為了我們當時的笑鬧話題，被她取笑了一段時間，但之後我們就好像跨越了這個階段，可以放開在對方面前做自己了。在一起這麼久，我做過最不雅的事情應該是在她面前大聲地打嗝。

我覺得兩人在一起，無論多久，還是要有基本的尊重。像是外國網紅們為了點擊率而做的過分事情是不能發生在一般情侶身上，但基本生理反應如打嗝、放屁這些我倒覺得還好，並不會因為「沒有形象」而影響我們之間的感情。當然，現在要放屁之前我還是會事先通知一聲，讓她有心理準備。

至今仍未跨越尷尬線

葉碧玲／新婚（點圖看看葉碧玲的自白）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

舒服自在最重要

王美娟／結婚3年（點圖看看王美娟的自白）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

信任對方，安心做自己

顏立雄／拍拖6年（點圖看看顏立雄的自白）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：情人面前没形象】