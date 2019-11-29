【戀愛心理】男友為何愛嗅你的頭髮？　原來是有科學根據！

哈囉各位～不知道到家有沒有過這種經驗，就是每次跟男友約會的時候，男友老是喜歡抱著你聞你的頭頂，就算沒洗頭，也是抓著你狂吸，讓人不解這些男友到底嗑了什麼？今天小編就要來跟大家分析分析男友愛聞頭頂味道的怪癖究竟是怎麼一回事～

首先，人類嗅覺相關的基因就高達1千多個，比起視覺的基因更是多達了3倍，而且人很容易以味道來區分一個人的魅力。而且根據瑞士伯恩大學的實驗，給49名女學生，男學生穿過的T恤，發現如果當一個人的MHC（主要組織相容性複合基因）與你的越不相同，你越容易覺得這個人的味道越有魅力。

《大力女子都奉順》劇照

但為何偏偏是聞頭頂的味道呢？因為其他有體味的部分怎麼看都...…不太現實啊，像是腋下之類的（聞腋下才是怪癖吧），又不是綺夢，怎麼可能會把手一直舉起來啦。

而頭頂正好是因為跟男友擁有完美身高差，男友可以在擁抱你的同時聞到你頭頂的味道，而且肯這樣聞你的頭頂味道的男友一定是很愛你啊～

《打架吧鬼神》劇照

總結來說，男友愛聞頭頂的味道不算是一種怪癖，而是一種愛你的表現，從科學的角度來說的話就是你的MHC基因，因為跟他的大不相同，所以男友就被你深深的吸引啦～看完之後有沒有發現原來身旁的男友原來也一直喜歡聞你的頭頂呢？不過，小編還是要在這裡提醒各位女生們，還是要記得常洗頭啊～不要讓原本是一件浪漫的小情趣，變成是一件謀殺事件啊～

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：愛聞對方頭味代表喜歡他？科學研究證實跟「基因」原來有關係！】