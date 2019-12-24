日本棒壇第一美女加藤優轉做教練　仙氣顏值開YouTube曬歌喉

被喻為「史上最正女子職業棒球員」的加藤優（かとう ゆう）自從11月1日退出職棒隊後，近日正式轉任棒球隊教練，再次成為網民焦點。其實加藤優顏值之高，早已受到不少人關注，過去更曾拍攝廣告，有網民甚至希望「被她當球棒揮」。

加藤優（かとう ゆう）被喻為「史上最正女子職業棒球員」。（IG「y_k_009」圖片）

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現年24歲的加藤優是一名90後，出生於神奈川縣秦野市，她自小已經對棒球有濃厚興趣，一直以成為職員棒球員為目標。加藤優高校畢業後投身社會，於2016年加入日本女子職業棒球聯盟的埼玉Astraia（埼玉アストライア），在球隊的4年間她總共出場191次、累積149次安打及55次打點，打擊率達到28.4%。她於今年11月1日退出球壇後，一度於靜岡一間棒球教室任教，最近宣布將會成為棒球隊教練。

加藤優（かとう ゆう）在社交媒體上都會分享自己的生活日常。（IG「y_k_009」圖片）

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加藤優在球場上英姿颯颯，球場外悉心打扮，判若兩人。由於本身是職業運動員，身型健美，一縷長髮加上天生的菱形面及甜美笑容，成功吸引大批粉絲。加藤優常在IG分享生活點滴，其至在YouTube大騷自彈自唱的短片，展現才藝一面。

加藤優曾兩度當選日本女子職棒聯盟的「美女9總選舉」冠軍，美貌受不少人認同，她亦在2018年更為能量飲品「ボディリカバリ」拍攝廣告。

（綜合）

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