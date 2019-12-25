遊客不懂操作售票機　按求助鍵即彈出靚仔票務員　網民：想瘋狂按

自動售票機內藏着操作人員一直都是「都市傳說」，但近日網絡上流傳的一組照片卻似乎證實了這個說法。有台灣網民日前在facebook群組「爆廢公社公開版」分享照片，只見有遊客買車票時感到無所適從，遂按下售票機的求助鍵，結果旁邊的鋼門突然打開，一名「小鮮肉」站務員彈出來，親自教遊客怎樣買票，令網民十分驚喜，「日本真是先進！」

有遊客買車票時感到無所適從，遂按下售票機的求助鍵。（FB「爆廢公社公開版」圖片）

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從上載的照片可見，一名遊客在售票機前非常迷惘，不懂得怎樣買鐵路車票，最後還是要按下求助鍵。突然，售票機旁一道活動鋼門打開，一位男站務員伸出半邊身來，詢問該名遊客的情況，並教導他怎樣買票。

照片在facebook熱傳，很多人對於求助鍵按即有票務員現身感新奇，但原來照片早於2017年已流傳，亦有不少旅遊博客YouTuber亦曾介紹過這貼心服務。不過更多人將重點放在男票務員身上，大讚他顏值很高，「這個我可以」、「女生會狂按啊！」更問這是哪個車站，「想瘋狂求助鍵見他幾面」。

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