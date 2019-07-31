阿媽拜託買「小型燈」　遊日台男拎上手大呻中伏：再不相信女人！

近年來日韓旅遊成熱潮，除了吃喝玩樂，當然就是要把行李箱裝好裝滿凱旋回歸（？），而說到去日本，相信很多人都對當地有名的各種電器虎視眈眈，因為價格落差大，再多苦難也要風雨無阻的帶回去啊～

有位網友就在日韓旅遊公社分享，出國去日本，行前自家阿母再三叮嚀要他買2個吸頂燈（吊燈）回國，他表示覺得體積很大攜帶可能有困難，而媽媽則是簡短回應：

不會啦，很小啦！

網友為母親代購「小型燈具」，實物竟然超巨型。（Facebook@日韓旅遊公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

嗯...真的很小呢ˊ_>ˋ

幾乎快達半滿身高的吸頂燈讓他含淚表示：「全都是話術！我再也不要相信女人了！」滿滿淒涼的背影也笑瘋許多網友，看來只要能用手扛的，真的都很「小」啊XDDD（即睇網民留言▼）

偉人VS罪人都在一念之間？

已成家的都知道這世界上除了老婆大人不能惹，再來就是媽媽了，想要活過今年的話，還是乖乖聽媽媽的話吧～（即睇網民留言▼）

🎵聽媽媽的話🎵～聽了之後差點回不了家啊…

既然這麼多人出國都去日本，想必「好運」的當然不只原PO了，很多人也紛紛丟出自己（被媽媽奴役）的「戰利品照」，為了親愛偉大的媽媽，手斷掉算甚麼，搬！我都搬！（即睇網民留言▼）

+ 7 + 6 + 5

看來大家為了孝順長輩都非常的努力呢（誤）其實原PO買的東西只是體積大，重量卻很輕，裏面的燈組裝後實際體積也沒有外包裝那麼誇張，所以拿起來並不算費力，至於其他搬馬桶、空氣清淨機、按摩椅等等物品回家的網友，請受本編一拜，你們真的都太猛啦～～

延伸閱讀：

不切是正常？他點魚肚粥驚見老闆豪氣放整隻 網：南部這樣基本的...

怨氣沖天？廁所浮現「滿滿人面牆」嚇哭室友 她笑揭真相：廢物利用

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】



立刻Like！讚好《01熱話》：