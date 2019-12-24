台女星經營網購捱到病　腫瘤狂生50粒　曾雅蘭：有毛囊的地方都長

台灣女星曾雅蘭經營網購3年多，還飛到韓國做代購，她坦言身體累到亮紅燈，身體有4、50顆腫瘤：「我的體質就是這樣，只要有毛囊的地方都會長。」她有次示範自家衣服，還拍照拍到差點喘不過氣，過程相當驚險。

台灣女星曾雅蘭經營網購3年多身體累到亮紅燈。（Facebook@yalan168）

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曾雅蘭說，先前身體檢查，發現一堆毛病：「我有子宮肌瘤，本來沒有，還有腎結石2顆、甲狀腺結節，抽血還說我癌指數變高」，醫生要她持續追蹤，「我身上有很多腫瘤，大概有4、50顆，因為是體質，只要有毛囊的地方，都會長纖維瘤，都是良性的。」老公侯昌明身體比她好一點，侯昌明心疼她累，主動幫她分擔家事，她不諱言想過要退休，「我也43、44歲了，我老公說服飾還能做多久？我也想我這樣拍照還能拍到幾歲？」希望再撐個5年就可以不必為錢操勞。

台女星曾雅蘭大騷長腿。（Facebook@yalan168）

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不過辛苦付出也是有代價，她的工作室從20坪變成50坪，月收入保守估計有30萬（台幣）以上，她說原來的工作室實在太小，只能在堆滿雜物的地方拍照：「拍起來感覺很壓迫，有次我拍到突然喘不過氣，後來看了醫生才知道是憂鬱症引發的症狀。」而現在的工作室把堆貨和拍照的地方完全分開，環境比起從前寬敞不少。

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