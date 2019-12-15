台師大激靚美女狂健身只為吃宵夜　網民：脂肪都長到該長的地方去

冬天到了要多進補，尤其身體不好的更要注意健康！最近有網友在表特板以「太瘦了」為題發表一篇文章，點進去一看還真的很瘦，不過該有肉的地方通通都有！而她是一位來自台師大人發系營養科學組的高材生正妹，若需要補充營養找她就對了，還能同時在視覺上保養眼睛呢～>///<

陳玟媛，前師大校花，長相甜美，五官立體，氣質出眾，在校內可是人氣強強滾，身邊不乏許多的追求者。（IG@yuan_1214）

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陳玟媛，前師大校花，長相甜美，五官立體，氣質出眾，在校內可是人氣強強滾，身邊不乏許多的追求者。而外表看起來瘦小、嬌弱的她，其實是個愛重訓的女孩，想不到吧！難怪她的身材可以維持得這麼好～不過她最近表示運動是為了吃更多的宵夜…咦？

對於她的好身材，眾鄉民也紛紛表示推崇：

「這什麼妖術」丶「穠纖合度阿」丶「感覺走路很沉重」丶「這麼瘦還能這麼兇」丶「脂肪都長到該長的地方去了」

愛旅遊的她，高中時就曾經挑戰一個人去美國，猛猛的，實在不知道這需要多大的勇氣。現在的她仍然不改初衷，喜歡到處去玩，體驗這個世界，並時常在IG上與大家分享。（點圖放大▼▼）

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此外，她也非常喜歡品嘗美食，而且喜歡自己做甜點，據說夢想是能夠開一間有營養規畫的餐廳～哇賽，營養師加甜點師根本絕配！不但能夠吃好吃的東西，還不用擔心不健康，可以放心地一直吃吃吃，羨慕啊！！！（滾動最後送給大家幾張大臉美照，希望將來有朝一日可以朝聖她開的店捏XD

點圖放大看更多前師大校花陳玟媛的美圖▼▼▼

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