減肥是女性自我欺凌？台女星宣佈不再瘦身：欣賞自己肉感的裸體！

小嫻21日出席品牌一日店長活動，穿著自己設計的運動內衣，大方秀出川字腹肌。因為這次的內衣與勵馨基金會聯名，小嫻非常認同當中「我平衡、我更好」的理念，呼籲女性應該停止「自我霸凌」。她也宣布不再減肥，大方公開現在56公斤，還會欣賞自己肉感的裸體，自豪「好棒的肉」。

小嫻越活越美麗。（聯合報／曾原信攝）

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小嫻坦言，和多數女星一樣，自己過去也深陷減重迷思，覺得女藝人就是要50公斤以下，因此嘗試過斷食、一個月不吃澱粉等減肥方式，卻總在恢復飲食後反彈復胖。她最高胖到63公斤，體脂肪有32%。現在的她除了維持運動習慣，飲食方面尋求專業營養師協助，每天都能不挨餓，照樣正常吃。

她希望女性都能接受自己的身材，不要每天霸凌自己、嫌棄自己。現在她一身肌肉，雖然體重數字不是4字頭，但舞蹈有力、身體健康，先前在演唱會穿中空裝熱舞，還被營養師稱讚線條非常好看。

小嫻被營養師稱讚線條非常好看。（IG@hsien_0309）

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演唱會結束後，小嫻內心延伸出非常多想法，想了解演唱會的幕後製作，幫助更多有才華卻沒舞台的朋友們打造表演機會。她不只坦然面對體重，也樂觀看待明年即將邁入40歲，開心表示：「我超級期待4字頭。」她看過許多姐姐們40歲後活得更美、更好，所以覺得邁入下一個10年沒什麼好怕的，只要能展現自己的美，依舊能活得自信精彩。

小嫻秀出結實腹肌。（聯合報／曾原信攝）

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