【生活百科】屋企光線唔止營造氣氛　裝修佬教揀啱燈光住得更舒服

文：裝修佬 燈光是每個家居的必備之物，但大部分人都輕視了燈光對於家居整體設計風格以及氛圍的影響，要了解燈光對人的實際影響，首先要了解色溫到底是什麼一回事。

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不同類型的光線，因為波長的不同，而擁有不同的顏色。光源的顏色是以溫度來表達。當然溫度和顏色的關係需要被量化，才能被大家公認。現今所採用的色溫單位不是華氏°F，也不是攝氏°C，而是「開爾文（Kelvin）溫度」。開爾文溫標是用來標示光源顏色的溫度表。科學家以金屬加熱時發出的顏色為基礎，然後制定這個溫度表。把金屬加熱至3000K，它發出的可見光和鎢絲燈的顏色一樣。加熱至5600K時，可見光的顏色便由3000K的橙紅變成5600K的白色，光線的顏色接近閃光燈的。總而言之，光源溫度越高，便趨向冷色（藍），光源溫度越低，便趨向暖色（黃）。

不同色溫的光線給人不同感覺，自然色最適合用於學習環境，可令人提高效率。（裝修佬網頁圖片）

自然色其實就是「冷白色」，色溫值約 4000-4200K，由於具有宛如陽光般舒適的視覺感、演色性達 92 以上的色彩表現力，能讓物體的色彩獲得有效的還原。因此，很多這類色溫的燈管就將它們命名為【自然色】以吸引消費者。

無可否認的是，自然色光源最符合人眼視覺生理需要，4000K左右的色溫讓人在清醒中又有着溫暖的感覺，這種色溫下讀書學習心境平和效率高。但是，並非全屋都使用這種光譜的燈光便是好事，屋主仍然需要就不同空間的需要設置不同色溫的燈光。

例如在客廳便適合使用白光。白光使人精力集中，又能保持整個空間的清爽和通透，同時可搭配黃色落地燈、枱燈來營造溫馨感。此外，客廳是家的核心，所佔面積較大，最好搭配幾盞燈營造氛圍，使空間更有層次感。另外，由於廚房容易藏污納垢，明亮的白光亦可以令污垢無所遁形。加上廚房工作需要高度集中力，白光可以讓住戶在廚房更加集中，減少意外發生。

而臥室及洗手間則比較適合使用暖色系燈光，在忙碌的工作過後攤在床上，柔和的黃光可以讓人放鬆。相反，白光色溫過高，會影響睡眠，干擾生物鐘。卧室是休息入睡的區域，氛圍自然需要溫暖和舒適，更何況是如廁及沐浴時身處的洗手間？

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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