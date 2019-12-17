病父失業帶子超市偷竊：對不起，太餓了　獲警請食飯、陌生男塞錢

若然在自己能力範圍內，幫助他人一把絕非難事。韓國一對父子日前在仁川一間超市偷取約一萬韓圜（約66港元）的貨品，警員在店家報案後到場了解，查問之下才發現父親因病無法工作近半年，事後一直道歉，表示因為太餓而一時犯事。店家之後決定不追究，警察還主動帶兩人到附近的湯飯店請客，一名圍觀途人甚至跑去提款20萬韓圜（約1330港元），再追到餐廳塞到該父親手上。

韓國一對父子日前在仁川一間超市偷取牛奶和蘋果等貨品，過程被閉路電視全程錄影。（「엠빅뉴스」YouTube影片截圖）

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事發於上周二（10日），34歲的爸爸與其12歲兒子在仁川一間超市偷取兩盒牛奶和6個蘋果等，貨品共價值約一萬韓圜；整個偷竊過程被超市閉路電視全程錄影，店方即場報警處理。據報當兩父子被揭發後，爸爸一直大汗淋漓、雙手顫抖，警察到場後更緊張得哭了。

接受警方問話時，爸爸向店方一直道歉說：「對不起，因為太餓而偷東西」，他透露因為自己糖尿和甲狀腺病發，無法繼續的士司機的工作，並且與老婆離婚，近半年收入不穩定，還要照顧家中媽媽和兩個兒子。有見及此，加上他們都是初犯，超市老闆同意不再追究。

至於到場調查的警察，得知情況後也帶該父子到附近食肆，並買湯飯給他們吃。就在兩人吃飯期間，一名陌生男子突然走進店舖，把信封塞到該父親手中後默默離開。後來才知道這名男子是較早前的圍觀民眾，其後跑去提款20萬韓圜和放進信封，希望能略盡綿力。

新聞報道一出，隨即引起大批韓國網民討論，除了大讚超市老闆、警察和陌生男的善心，也紛紛慨嘆：「為什麼世界如此艱難。」該警員事後接受傳媒訪問期間亦哽咽說「他們看起來很慘才會這樣做，早餐和午餐都餓着，今時今日怎可能還有每天餓着肚的人」，又指希望藉此讓該對父子明白「法律不外乎人情」。