「最美練習生」台女陳昕葳被指搞台獨　母簡體字發po：我是中國人

台灣演藝人到內地發展，兩岸議題隨時是「催命符」，除了自己要小心奕奕，就連親友言論也可能被清算。台灣少女陳昕葳近月參加內地選秀節目，原以顏值征服不少粉絲，惟近日爆出其母5年前在網上談及到海南時形容為「出國」，即被攻擊是台獨份子。陳母為護女於網上以簡體字發帖稱「我們是中國台灣人」，但未能平息內地網民怒火。

從台灣到內地當練習生的陳昕葳，憑甜美容貌吸引不少粉絲，被指將參與選秀，沒料突然陷入台獨指控。（微博圖片）

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來自台灣的18歲少女陳昕葳，現於內地經紀公司「樂華娛樂」旗下當練習生，傳將參加選秀綜藝節目《青春有你》第二季，她現身機場時的照片傳開，被激讚擁有「殺人美貌」，未正式出道已憑標緻外表勁吸海量粉絲。

不過，早前有內地無聊網民自發檢視來自台灣的藝人是否政治正確時，揭發陳昕葳的媽媽於2014年時一次到海南時，在網上帖文以「出國」來形容，因而指摘陳昕葳也是台獨份子，令陳一如當年周子瑜一樣陷入引退危機。

陳昕葳媽媽護女心切，即時在個人facebook用簡體字發文表態，「我的祖籍是福建，也是廈門同安人的媳婦，我們是中國台灣人，我們為自己是中國人而感到驕傲！」有人認為父母債不應壓兒女身上，既然陳母表態了，就應該放過其女兒；但有部分網民仍不收貨，諷刺台灣藝人只有到內地賺錢時才會自稱中國人。

台灣網民獲知事件大感不爽，有人直指根本不認識陳昕葳，又叫她與家人不如直接搬到內地長住，別回台灣；有人則指兩岸話題在演藝界超敏感，一旦觸及極易惹禍上身，「別以為中國錢很易賺」。