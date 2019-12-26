飽受高血壓困擾不忘農村學生　敬業老師邊吊鹽水邊教書感動網民

擔起教育下一代的責任值得尊重，身體不適仍堅持的老師更令人感動。早前微博瘋傳一名內地老師邊吊鹽水邊教書的相片，引起網民熱議，不少人都盛讚老師敬業盡責，亦有人認為身體最重要，而該老師卻表示，相中情況只是無奈之舉。

微博早前瘋傳一名內地老師邊吊鹽水邊教書的相片，引起網民熱議。（澎湃新聞圖片）

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微博早前瘋傳一名男老師於內地一學校的課室內，邊吊鹽水邊教書的相片，可見老師將輸液掛於黑板上，神態自若地畫圖講課，學生們專心聽書未有太大反應。

原來該名老師是山西萬榮縣毋村中學的校長王震，48歲的他同時兼任學校內其中3班的政治及物理老師。王震說，相片是上周六（21日）拍攝的，指該星期一個中午，他為學生上課時突然流鼻血，到醫院檢查後發現血壓高導致鼻腔血管破裂，故需要輸降壓液。

王震直言已非首次於上課期間輸液，對於相片引起關注感意外。（澎湃新聞圖片）

他指回校由校醫幫忙輸液後便如常上課，因學校大部分學生均寄宿，剛好該周末排滿了課，為了不耽誤學生的學習進度便插着吊針講課，另一老師見到情況覺得非常動容，便拍下相片並上載。

王震直言沒料相片會引起關注，形容「就是很小的一件事，不希望大家過度解讀」。他又指已非首次於上課期間輸液，過去20年的教學生涯中，如遇上身體出現毛病，也會盡可能於課餘時間治療，真的不能避開課堂時間的話便會邊輸液邊教書，「是沒有辦法的辦法，也不是第一次這樣，原來就有過，只是這次被放到了網上，被網友看到了而已」。

事件引起網民熱議，不少網民大讚王震敬業盡責，「校長上課已很難得，何況還是帶病堅持」、「教師是個用愛發電的職業」、「只有當老師的人才知道其中的心酸，不敢生病，因為每位老師都有很多教學任務」。

不過亦有人認為感動歸感動，這樣折騰身體工作的價值觀不值得提倡，「真的很敬佩這個老師，但是其實應該養好身體」、「教師應該是一座山、一座燈塔，而不是一把火燒完就沒有了」、「這是應當提倡的嗎？好的學校好的校長應當是做到在有意外的情況下及時有教師補位，而不是讓教師付出健康甚至生命的代價」。

（澎湃新聞）