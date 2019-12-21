學生手冊被老師寫「講AV女優」　網民爆笑：呢個小朋友有前途！

（Facebook@爆廢公社二館）

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聯絡簿是老師和家長溝通的管道，父母可以藉此了解孩子的學習情況，不過台灣一名爸爸在Facebook「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見老師在聯絡簿寫到小朋友在「電腦課排隊、講AV女優」，讓原PO傻眼直呼「給恁爸過來，我保證不打死你」，逗樂一大票網友。

老師在聯絡簿寫到小朋友在「電腦課排隊、講AV女優」。（Facebook@爆廢公社二館）

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兒子長大惹

不少網友笑說，果然是有其父必有其子～這小子有前途XDD

▼▼▼即睇網民搞笑留言▼▼▼

要藏好啦

是說～老爸你的D槽是不是沒藏好啊？小秘密被兒子發現了齁😅

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老師很懂

還有網友開玩笑表示，看來老師也是內行人！不然怎麼會懂

▼▼▼即睇網民搞笑留言▼▼▼

現代社會風氣開放，小孩也越來越早熟。嗯.....建議爸爸可能要提早教育一下。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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