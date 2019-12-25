東京水族館設愛情留言板　29歲女愛上牛郎求助　飼養員神回覆獲讚

海洋生物與人類的愛情世界看似風馬牛不相及，但日本東京一個水族館卻設置戀愛煩惱留言板，讓飼養員充當愛情專家，以海洋生物的故事作例子回覆，幫助客人解決戀愛問題，非常有趣，最近就以魚類與飼養員之間的關係，來解答一位女士愛上牛郎後遇到的煩惱，網民大讚回應發人深省。

水族館飼養員以魚類與飼養員之間的關係，來解答一位女士愛上牛郎遇到的煩惱。（Twitter「ztchuhi」圖片）

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東京墨田水族館的飼養員，除了每天照顧大大小小的海洋生物外，還有另一個重要的職責，就是擔當戀愛專家，應付客人在留言板留下的愛戀煩惱。近日有網民就分享了留言板上的對答，一位29歲的女士表示自己愛上牛郎，已經為對方花費了1000萬日圓（約71萬港元），「但他並沒有愛上我，我該怎麼辦好呢？」飼養員則以「水母負責人」的身份回應提問，並指客人和牛郎的關係就像魚類和飼養員一樣。

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飼養員的回覆令網民大讚高水準，認真又貼切，笑稱他是「被水母耽誤的哲學家」，帖文短短3日已有37萬個讚好，超過10萬次轉發。有人認為這個水族館戀愛留言板，讓人想起解憂雜貨店的劇情，亦有人則錯重點表示，「我只看到1000萬日圓，（付了）100萬就該醒了吧！」、「我比較想知道29歲怎麼可賺到1000萬日圓啊！」

（Twitter「ztchuhi」）