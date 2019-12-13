日本第一陪酒女滴酒不沾年賺2億　巔峰引退轉型做扮靚達人

在日本歌舞伎町一直盛傳一句話：「男有Roland，女有愛沢えみり。」能和「日本牛郎界帝王」 Roland他齊名，愛沢自然也不會是小人物。沒錯，她就是大名鼎鼎的「日本第一陪酒女」，滴酒不沾卻能賺過億！日本客人對她的評價是「平成時代的灰姑娘」，這位「傳奇灰姑娘」的人生精彩程度一點也不比Roland差。

18歲離家出走 20歲被男友甩 從此「黑化」之路開始

愛沢えみり，1988年生，是家裡的次女。18歲時就只背一個包離家出走，開始做最低等的陪酒女。

那時她寄宿在男友家，工作沒絲毫上進心，經常遲到早退曠工，反正「萬事有男友可以依靠」。然而20歲那一年，愛沢跟男友感情破裂，直接被趕出家門，下班後連落腳的地方都沒有。於是她才漸漸醒悟：「男朋友都是靠不住的，老娘要發展自己的事業！」

此後，站在人們眼前的不再是萌妹子愛沢，而是宮心計愛沢！她一步步往上爬，創下了一天賺3000萬日元的記錄。

愛沢えみり的美照（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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神奇的是她因為體質原因不能喝酒，作為陪酒女，怕是致命傷了吧？在愛沢這兒可不是，因為她有特殊技能——就算不喝酒，也能營造出像「喝了酒」一樣的氛圍，演技好就是了不起！

不能喝酒，那客人找她幹啥？聊天啊，愛沢會通過報刊和網絡，了解最新的政治、經濟文化、八卦和笑話，和誰都有的聊，還能把氣氛烘託的很好。

愛沢會通過報刊和網絡，了解最新的政治、經濟文化、八卦和笑話，和誰都有的聊，還能把氣氛烘託的很好。 （Twitter@emirio9o1）

作為一個漂亮的女生會賺當然也會花，愛沢在寸土寸金的新宿擁有一間120平米的高級公寓，光房租一個月就要近百萬港幣！更無人性的是她為自己的包包和鞋子，單獨租了一間30萬日元的公寓來做衣帽間，真．人不如包系列。

在她IG發的日常照片裡，目之所及，全是大牌的包裝袋，白色的Chanel、橙色的愛馬仕，都可以想像出她去shopping，「除了這個、這個，其他都給我包下來」的場景了。

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她的隱退儀式 兩天狂賺2億5千萬日元

今天的3月份有媒體專門報導了她的隱退儀式，那場面，用「豪華」、「盛大」來形容都顯不足。

當天愛沢穿著粉色禮服，夜總會門口粉絲送來的花，為她鋪出了一條「花路」。最美的女生自然要用最好的酒相稱，儀式用的香檳塔價值1億日元！當晚來給愛沢捧場的客人，全是有頭有臉的人物……

土豪也甘拜下風 愛沢えみり的隱退儀式（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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兩天的隱退活動，愛沢的營業額達到了2億5千萬日元以上！「日本第一陪酒女」生涯的落幕，稱得上轟轟烈烈。

隱退後的她 開啟了自己的Slash人生

陪酒女的工作，說到底也是在吃「青春飯」。當年齡增長，好皮囊不再，光靠高情商很難再穩固自己的地位。於是在做陪酒女時，愛沢就發展了很多副業，給時尚雜誌當模特、寫自傳出書，還創立了自己的服裝品牌。

仲忙過以前？前夜總會女帝的一天（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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她在IG和YouTube上還會經常分享美容穿搭技巧，以及做到「歌舞伎町頭牌」的經驗。

我很感激現在所擁有的一切，所以想把我知道的都分享給大家聽。 愛沢えみり

而她的經驗，似乎對所有女生都適用：

不能一次性地把自己展示完，要每次讓對方多了解自己一點，別人才不會厭倦；

為了保持新鮮感，更要不斷充實自己，讓自己擁有更多魅力；

「最要不得的就是光有可愛的女孩子！」所以閒暇之餘，她會參加各種活動，學習技能和知識，甚至去了自民黨的懇親會和日本首相合影，還給安倍P上了萌萌的兔耳朵。這人脈、這手腕、這能力，就問你服不服！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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