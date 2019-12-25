台網民交換「天堂地獄聖誕禮物」　一打開見呢位人兄的年曆即嚇親

聖誕節重頭戲當然是交換禮物，拆開禮物的一刻永遠都是那麼緊張刺激！昨日有台灣網民在討論區上分享，說自己在交換「最地獄禮物」環節中，收到的竟是一幅自己不喜歡的政治人物年曆，令她大呼無奈。不少人都表示如果自己收到這份禮物真的會無奈，不過也有人覺得十分好笑！

台灣有網民分享自己抽到「最地獄聖誕禮物」的經過。（Dcard圖片）

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台女在帖文中上載了數張照片，她說這次交換禮物的主題是「天堂地獄交換」，換言之參與的人會收到一部受歡迎的禮物及一份不受歡迎的禮物。天堂的那一份，樓主收到了一盒桌上遊戲，滿意同時亦都覺得十分開心。

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不過打開地獄禮物之後，她卻覺得禮物真的是「超級地獄禮」，皆因禮物折開是一幅國民黨台灣總統候選人韓國瑜的年曆海報，上面寫有「人民有錢，國家安全」及「國瑜射出穿雲箭，青天白日重新現」的口號，另外亦有以台灣旗為背景的韓國瑜的半身照，對於政見不同的樓主來說確實無奈。

有網民笑言「這個我不行啦」、「這個我收到會生氣欸認真」，不過亦有人覺得送禮物的人有創意，「你不要可以給我嗎？認真！」、「那個月曆哪裏買？超想要的！」、「送給韓國瑜粉絲就會是天堂！」

（綜合）