木村拓哉無敵「履歷表」網上瘋傳　做過首相機師鋼琴家共23份工

木村拓哉出道多年，男神形象不滅，粉絲可說是男女老少通吃，在螢幕上嘗試過許多角色的他，出道以來幾乎年年都有新作品。日前有電視台整理出他歷年來所詮釋過的職業列表，引起網友熱議！

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木村拓哉履歷表一出，有網友大讚他的履歷實在太強大，甚至還有人特地tag人力銀行粉絲專頁，詢問以木村這份履歷，月薪可以從幾萬開始喊？

爆笑留言如雪片般湧入，讓該則PO文留言區呈現一片歡樂；有網友還笑稱「大神完美履歷」、「木村的職業超多！」、「實習廚師經過這麼多年終於當上主廚了」、「可是他每個職業都只做三個月，看來穩定性不夠」；有網友還替他列出尚未做過的工作，「可惜沒當過工程師，人生有缺憾了」、「還沒演過偵探耶～」。

木村拓哉今年出演《摘星廚神》，劇中他化身為米芝蓮摘星主廚，當中卻因故名聲掃地成為「日本之恥」，最後與多年戰友鈴木京香、澤村一樹等人攜手奮力挑戰米芝蓮星級評鑑。據悉，木村拓哉開拍前還花了許多時間猛練廚藝，甚至將每道菜的做法記在腦海中，並堅持拍攝時親自上陣，精湛廚藝也讓眾人大感佩服。此外，劇組還為此特地遠赴法國巴黎取景，當地最難預約的米芝蓮三星餐廳「L'Ambroisie」更史上首次借出場地供劇組拍攝。

點圖重溫木村大神演過的經典角色↓↓↓

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