木村光希任吳亦凡新歌《貳叄》MV女主角　北京發布會講中文冧粉絲

內地男神吳亦凡早前被指肥到足足脹大一個碼，最近瘦返挽回顏值，推出新歌《貳叄》。當中長達15分鐘的新歌微電影，竟然搵倒日本男神木村拓哉囡囡木村光希做女主角，二人上演一段輪迴的淒美愛情。MV中兩人本是古代將軍與公主，既有古風韻味也有時裝的帥氣與都市感，俊男美女的合作讓內地網友相當睇好。

吳亦凡與木村光希在新歌《貳叄》微電影中上演跨越輪迴的千年之戀，畫面勁唯美：

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日前吳亦凡舉行新歌《貳叄》記者會，身為女主角的木村光希也到場助陣！現場木村光希以流利的英文回答問題，由吳亦凡充當翻譯。

提到MV拍攝面對的挑戰與合作時，吳亦凡表示想找一個大家都識，卻又在微電影能帶來新鮮感的面孔，又稱光希很年輕，認為雖然大家睇過拍攝廣告大片的她，但拍攝微電影感覺會很不一樣，大讚光希有很獨特的氣質，所以很適合這次作品的拍攝。光希則表示對於拍攝感到緊張又興奮，又指這次的經驗對她來說既新鮮又具挑戰性，而且吳亦凡很支持與協助她，讓她很安心順利地完成拍攝。

日前吳亦凡舉行新歌《貳叄》記者會，身為女主角的木村光希也到場助陣！現場木村光希以流利的英文回答問題，由吳亦凡充當翻譯（視覺中國）

現場木村光希還被吳亦凡cue到說中文，稱讚光希其實中文很好，要她用中文向大家打招呼，而光希也詢眾要求以中文自己介紹：「大家好，我是木村光希」，而且還以中文祝當天29歲生日的吳亦凡「生日快樂！」現場響起一片掌聲。

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