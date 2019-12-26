菲律賓網紅IG曬「核彈級美照」　網民：是什麼蒙蔽了我的雙眼

網上不時都有人分享正妹圖片，近日台灣網民在PTT討論區分享混血菲律賓美女潘朵拉（Pandora Kaaki）的Instagram，令不少網民大呼驚為天人！潘朵拉身材豐滿，她不時在IG分享「核彈級美照」，樣子亦非常甜美。她的網紅事業雖然剛剛起步，但IG帳戶已經擁有多達140萬名粉絲。

潘朵拉（Pandora Kaaki）因為身材極之豐滿，兩年時間內就吸引到140萬名粉絲。（IG「pandorakaaki」圖片）

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潘朵拉現年21歲，樣子與菲律賓女孩有些分別，因為父母分別來自黎巴嫩及菲律賓，而潘朵拉現時定居於菲律賓。潘朵拉的外貌糅合了中東及東南亞女性的特質，配上烏黑秀髮及甜美笑容，絕對會令人着迷！



潘朵拉的外貌相信使不少人都會着迷。（IG「pandorakaaki」圖片）

在潘朵拉的IG上不時都看到她分享生活近況，大部分照片都相當性感，不吝惜大騷誘人線條。雖然潘朵拉沒有提及自己身材的實際數字，但相信單看照片已經足以撼動不少人的眼球，網民亦不禁表示「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「我是個誠實的男人」。

（綜合）

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