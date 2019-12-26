【有圖】日本國民AV女優三上悠亞化聖誕妝　自爆素顏引網民暴動

月黑風高寂寞夜，愛情動作小電影陪伴了不少孤單小男生。日本女團SKE48前成員三上悠亞憑勁爆身材及甜美長相轉戰AV界，擁有「國民女優」稱號，人氣有增無減。三上悠亞一直有經營個人的IG、YouTube頻道，日前她在平安夜上載了化妝影片，大方自爆素顏。其實早前另一已退役知名女優上原亞衣都曾爆素顏照，和三上一樣出現明顯差別，但在粉絲眼裏，女神地位毫不動搖。

三上悠亞上載自己化聖誕妝的影片。（「ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube」截圖）

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三上悠亞是少數由團像團體轉AV界取得成功的人，單是IG的粉絲已高達180萬，24日平安夜她在YouTube頻道上載自己的聖誕化妝片，片頭以素顏登場，似剛洗完頭，頸上還有一條毛布。

沒化妝的三上並非瓜子口面，下巴圓圓有點包包臉，低頭時不慎露出雙下巴，皮膚不太好有些暗粒，額頭闊、嘴和雙頰沒什麼血色。她出鏡時戴了有色隱形眼鏡，雖素顏時狀態一般，其臉蛋非常上妝，化妝手法熟練得很，堪稱瞬間變身，放下頭髮就變回大家平日見到的三上悠亞。

素顏的三上減少了少女味，甚至頗為蒼白，就連眼神表情都沒有鏡頭前的性感，登時看來成熟不少。不過，粉絲們還是大讚三上非常漂亮，素顏一樣非常可愛，高呼「可愛到不能呼吸」。

已退役的AV女優上原亞衣。（「ai_uehara_ex」IG圖片）

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其實另一名已退役的AV女優上原亞衣都曾自爆素顏，上載到YouTube頻道和粉絲分享，上原以童顏巨胸見稱，2016年在事業高峰期引退，她今年重新以藝人身份復出，較早前公開化妝影片。影片中的她瘦了很多，素顏時皮膚暗啞偏黃，但樣子差別看來沒有三上悠亞大，尤其是輪廓，上原還特意用兩個公仔夾住頭髮，增添一份少女味，整體分別不大。

看完影片後粉絲們狂讚上原可愛，更和她討論起化妝技巧，好奇她到底平日是用什麼產品護膚。

（綜合）