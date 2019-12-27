陳綺貞不知情變小三？台網紅一句突破盲腸　網民驚醒：要付出代價

台灣「文青女神」陳綺貞被拍到與新歡在街邊激吻，之後新歡被起底原來是已婚人夫林男，與老婆育有兩個孩子，正宮看到報導後，氣到要提告，陳綺貞透過所屬添翼音樂道歉回應：「不知情、已無聯絡」，而陳綺真是否知情還淪為小三也引發網友熱議。

陳綺貞被拍到與新歡在街邊激吻，之後新歡被起底原來是已婚人夫。（Facebook@cheerchen.cheerego）

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據「鏡週刊」報導，林男的老婆透過友人轉述：「我一定要告陳綺貞妨害家庭、傷害配偶權和通姦！」，而且她察覺老公有異常，已有一年的時間，不相信陳綺貞在與50歲男人交往前，沒有先問清楚對方是否單身，林妻也堅決表示一定會告到底。不過陳綺貞所屬經紀公司則回應：「錯愕難過，因不知情而造成的傷害感到非常抱歉，與林先生已無往來」。

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資深媒體人狄志偉昨（26日）晚也社交平台談及此事，對此他則是猜測：「陳綺貞應該是暈船暈很大…才顧不得玉女形象…」，不過他也好奇為何狗仔會想跟拍陳綺貞：「只能說現在紅男綠女談戀愛時，真的先看身分證、或者想盡辦法去對方家、要對方家的電話等等等……才不會在不知情的情況下淪為介入別人的小三或小王」。

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