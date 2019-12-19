謝和弘安心偷食都有人撐？網紅拍片惡搞阿扣　片尾藏洋蔥搞喊網民

台灣YouTuber團體「反骨男孩」（Wackyboys）拍攝惡搞影片聞名，18日也推出1支模仿謝和弦的新片，誇張呈現對方近期各種驚人言行。不過，他們拍這支片看似戲謔，片尾卻透露對謝和弦的不捨，因為一直都把對方當成貴人，「希望阿扣可以快點的好起來。」

反骨男孩拍片惡搞阿扣謝和弘。（Youtube@WACKYBOYS 反骨男孩）

酷炫在影片裡對謝和弦喊話，感謝對方在反骨男孩還不紅的時候就幫忙提拔：「我跟孫生還有所有的反骨，都是非常感謝阿扣的。」他也表示，對於反骨男孩來說，謝和弦算是大家演藝生涯中：「一個非常重要的貴人」。

他們經過謝和弦同意才拍了這支影片，雖然內容惡搞，但孫生坦言「看了很難過」，難得在鏡頭前展露沉重一面，甚至不知道該怎麼表達心情。他鼓勵謝和弦：「希望阿扣可以快點的好起來，然後繼續用音樂作品說話。」

謝和弘偷食還偷食，卻是個非常照顧演藝圈後輩的藝人。（Youtube@WACKYBOYS 反骨男孩）

酷炫事後解釋拍這支影片的用意：「我知道大家會覺得放大可能對當事者會是種傷害，但這種創作風格本來就是雙面刃，很難拿捏跟大家可接收尺度，希望大家可理解，這本身也是我們的工作內容。」他也透露謝和弦看完影片的評語是「很舒壓」，認為這就值得了。

台灣網紅團體反骨男孩靠惡搞爆紅。（IG@wackyboys520）

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