謝和弦混血人妻IG吐苦水：為感情放棄喜歡的事是這輩子最蠢決定！

Keanna是謝和弦的老婆，日前親自檢舉對方吸食大麻，接著，6日在Instagram上傳超音波照又刪除後，隨即神隱於社群平台，無論對方如何隔空嗆聲，她始終沒有出面回應，粉絲只能湧入她的IG送上溫暖和安慰。

Keanna和謝和弦面臨婚姻危機。（IG@keanna_taiyh）

事實上，Keanna是台灣和荷蘭的混血兒，身高171公分，她3月曾透露16歲便開始打工，做過便利商店、手搖飲料店、漫畫店、服飾店、兒童美語客服家教、古董店專櫃小姐，最令人驚豔的是她還當過兩本日本雜誌的模特兒，並同時曝光了舊照。

Keanna曾擔任日本雜誌模特兒。（IG@keanna_taiyh）

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照片中，可以看到Keanna當時的臉頰仍有點嬰兒肥，手拿著蛋糕，嘴巴附近還殘留奶油，舔嘴角的模樣相當自然可愛，氣質從小就非常出眾，也因此有了不少女粉絲，多年後光顧某家咖啡廳時，已有2歲小孩的老闆娘還興奮地跟她說：「我以前大學時，每個月都是為了妳買雜誌的！！妳後來突然消失我超失望的…。」

Keanna在限時動態曝光以前當日本雜誌模特兒的美照。（IG@keanna_taiyh）

當年之所以沒有繼續拍雜誌，Keanna直到11月初才在IG吐露懊悔真相：「當年為了成就感情放棄我喜歡的事應該是我這輩子最蠢的決定，謝謝嫁給一個願意全力支持我做任何事的先生。」沒想到，現在卻面對老公出軌的情況，讓許多粉絲心疼又不捨。

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